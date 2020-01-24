2020-01-24T11:52:54+03:00
Общество

Виктория Лопырева собирает деньги на лечение больного ребенка

Блондинка вместе с мужем приехала в больницу [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырева просит людей откликнуться. Фото: Instagram Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева просит людей откликнуться. Фото: Instagram Виктория Лопырева
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Самая известная блондинка из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева обеспокоена судьбой маленького 6-месячного Вани из Чувашии, которому необходимо дорогое лечение. Молодая мама просит всех неравнодушных людей помочь со сбором средств на препарату для ребенка, которому диагностировали редкое генетическое заболевание. Шесть инъекций стоят 47,4 млн рублей.

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Знаменитая модель просит людей откликнуться
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- Умоляю вам помочь этому малышу. Крайне редко прошу о помощи, если могу справиться сама или вижу, что сбор идет быстро. Посмотрите ему в глаза... Ванечка все понимает, но является заложником своего тела, в котором произошел какой-то сбой, - сообщила Виктория Лопырева.

Обладательница титула "Мисс Россия" отметила, что мама мальчика очень рассчитывает на помощь неравнодушных людей.

- Давайте соберем на первые yкoлы, чтобы Ваня мог жить! Мне было трудно сдерживать слезы, но тут слезами не поможешь, хотя мое сердце разрывается от того, что лекарство стоит невероятно дорого, - отметила знаменитость.

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У родителей больного мальчика таких денег на лечение нет. Семье пришлось объявить сбор средств в интернете. Отчаявшаяся семья обратилась в благотворительные фонды и к знаменитостям.

Виктория Лопырева не только приехала в больницу к больному малышу, но и лично поучаствовала в сборе средств на лечение Вани.

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После отклика звездной блондинки люди стали переводить семье средства. Всего за несколько дней семье удалось собрать более 10 млн рублей. Мама с папой больного ребенка надеются, что к 20 февраля успеют собрать все 47 млн рублей.

Помощь модели оценила мама мальчика. Она отметила, что в жизни Виктория совсем не такая, какой кажется на фотографиях.

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Мама больного ребенка поблагодарила Викторию Лопыреву
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- Это очень крутая семья с большими добрыми сердцами. Мы видим лишь картинку через экран. У этой семьи очень доброе сердце и широкая душа. Дай Бог здоровья и всех благ. С такой поддержкой Ванюшка обязательно в скором времени еще побежит и сыграет в футбол, - высказалась мама мальчика.

В больницу к больному ребенку Виктория Лопырева приехала всеме с мужем Игорем Булатовым. Звездная пара привезла малышу подарки. Судя по всему, история маленького Вани потрясла блондинку. Менее года назад в семье звездной пары родился сын Марк Лионель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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