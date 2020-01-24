2020-01-24T17:07:35+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону у водителя маршрутки стащили мобильник

"Любителя чужого" по горячим следам удалось задержать полицейским
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленника по горячим следам удалось задержать полицейским.Злоумышленника по горячим следам удалось задержать полицейским.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой преступления. Он сообщил, что работает водителем в маршрутке. И у него стащили мобильный телефон.

Задержать подозреваемого не составило труда. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, злоумышленником оказался 43-летний мужчина. Оказалось, что он зашел в одно из маршрутных такси. Мужчина проехал несколько остановок и уже собирался выходить, но увидел, что водитель занят дорогой, а его сотовый телефон лежит в месте, не доступном взору. В итоге подозреваемый незаметно забрал телефон, расплатился и вышел на своей остановке.

Как стало известно позже, украденное фигурант продал, а деньги потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Известно, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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