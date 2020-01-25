Трамваи и троллейбусы перестали ходить в центре Ростова
Жители донской столицы сегодня, 25 января, с удивлением обнаружили, что по проспекту Буденновскому и улице Большой Садовой перестали ходить все трамваи и троллейбусы.
В «Ростовском городском транспорте» объяснили, что стало причиной такого «коллапса».
- Из-за дорожных работ остановлено движение всех трамваев по Буденновскому и всех троллейбусов по Садовой. По сложившейся традиции, чиновники и городской центр управления перевозок не посчитали нужным предупредить пассажиров, - гласит сообщение.
При этом, по данным департамента транспорта Ростова-на-Дону, дорожные рабочие приехали без предупреждения. Сроки окончания ремонтных работ пока не уточняются.
- Маршруты №2 и 22 работают по Красноармейской, - добавили в «РГТ».
ИСТОЧНИК KP.RU