2020-01-25T16:58:41+03:00
Общество

Трамваи и троллейбусы перестали ходить в центре Ростова

Всему виной ремонтные работы
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Дорожники вышли на работу неожиданно для всех. Фото: "Ростовский городской транспорт"Дорожники вышли на работу неожиданно для всех. Фото: "Ростовский городской транспорт"
Изменить размер текста:

Жители донской столицы сегодня, 25 января, с удивлением обнаружили, что по проспекту Буденновскому и улице Большой Садовой перестали ходить все трамваи и троллейбусы.

В «Ростовском городском транспорте» объяснили, что стало причиной такого «коллапса».

- Из-за дорожных работ остановлено движение всех трамваев по Буденновскому и всех троллейбусов по Садовой. По сложившейся традиции, чиновники и городской центр управления перевозок не посчитали нужным предупредить пассажиров, - гласит сообщение.

При этом, по данным департамента транспорта Ростова-на-Дону, дорожные рабочие приехали без предупреждения. Сроки окончания ремонтных работ пока не уточняются.

- Маршруты №2 и 22 работают по Красноармейской, - добавили в «РГТ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Русская русалка Влада Чигирева показала виртуозные подводные пируэты
Трамваи и троллейбусы перестали ходить в центре Ростова
«Вырубил Алану и забрал телефон»: эпатажная пара Мамаевых опубликовала новое фото
В аэропорту Платов усилили контроль безопасности за рейсами из Китая и Таиланда
«В карманах было полно снюса»: школьник трагически погиб в Ростовской области
Донские полицейские задержали промышлявший разбоем криминальный дуэт
Власти Ростова демонтировали нелегальные торговые павильоны возле рынка «Шайба»
Запасы зерна на Дону сократились за год на 37%
Штормовое предупреждение: в Ростове ветер усилится до 15-20 м/с
Павел Мамаев впервые забил гол в составе «Ростова»
В Ростове произошла авария с тремя пострадавшими
В Ростовской области неизвестный зарезал пенсионера в его собственной квартире
Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала, как борется с гадом-целлюлитом
В Ростовской области помилования попросили 18 убийц и 6 насильников
В Ростове предприниматель мошенническим путем присвоил 50 миллионов рублей
В Новочеркасске директора школы оштрафовали за травму ребенка
В Новочеркасске директора школы оштрафовали за травму ребенка