Трамваи и троллейбусы перестали ходить в центре Ростова

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:58:41+03:00

Дорожники вышли на работу неожиданно для всех. Фото: "Ростовский городской транспорт"

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Жители донской столицы сегодня, 25 января, с удивлением обнаружили, что по проспекту Буденновскому и улице Большой Садовой перестали ходить все трамваи и троллейбусы.

В «Ростовском городском транспорте» объяснили, что стало причиной такого «коллапса».

- Из-за дорожных работ остановлено движение всех трамваев по Буденновскому и всех троллейбусов по Садовой. По сложившейся традиции, чиновники и городской центр управления перевозок не посчитали нужным предупредить пассажиров, - гласит сообщение.

При этом, по данным департамента транспорта Ростова-на-Дону, дорожные рабочие приехали без предупреждения. Сроки окончания ремонтных работ пока не уточняются.

- Маршруты №2 и 22 работают по Красноармейской, - добавили в «РГТ».

ИСТОЧНИК KP.RU