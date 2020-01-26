2020-01-26T18:48:13+03:00
Происшествия

В жестоком столкновении BMW и KIA Rio погибла женщина в Ростове

ДТП произошло на выезде из города
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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В жестокой аварии погибла пассажирка KIA Rio. Фото: instagram.com/rostov_roadsВ жестокой аварии погибла пассажирка KIA Rio. Фото: instagram.com/rostov_roads
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В результате столкновения двух легковых автомобилей и BMW X7 и KIA Rio, произошедшем сегодня, 26 января, в Ростове-на-Дону трагически погибла пассажирка одной из машин, пострадавших от удара чудовищной силы.

Авария случилась в 14:35 на проспекте Шолохова, недалеко от гипермаркета «Лента».

Причиной автокатастрофы стало пренебрежение ПДД. Фото: instagram.com/rostov_roads

Причиной автокатастрофы стало пренебрежение ПДД. Фото: instagram.com/rostov_roads

- Водитель 1949 года рождения, управляя KIA Rio, выполнял разворот в районе дома №253 по проспекту Шолохова. Он не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу», в результате чего допустил столкновение с автомобилем BMW X7 под управлением водителя 1992 года рождения. В результате ДТП погибла пассажирка KIA 1954 года, а водитель автомобиля получил травмы, - рассказали о подробностях воскресной автокатастрофы в пресс-службе УГИБДД МВД России по Ростовской области.

По факту произошедшего ДТП проводится проверка, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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