27 Янв. 2020 2020-01-27T09:27:23+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать электричество 27 января 2020. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать электричество 27 января 2020

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Отключение света в Ростове-на-Дону 27 января 2020: где и когда. Рабочая неделя началась в донской столице с масштабных отключений электричества. Известно, что вынужденно размораживать холодильники, а также остаться без любимых телесериалов придется домохозяйкам и пенсионерам, которые проживают в разных районах города. Цель таких отключений - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 27 января*

до 12:00:

- пер. Братский 47; ул. Пушкинская 2

до 16:00:

- пл. Толстого 6А, 8; пл. Базарная 2

- пер. 3-й Поселковый 25-31, 38; ул. Магнитогорская 134-174; ул. 2-я Володарского 255 А, Б, 261, 263А, 265А, 267, 271А, Б, 273 А, Б

до 17:00:

- ул. Школьная 18-28, 15-29; ул. Горсоветская 70-88, 77-79; пер. Клавишный 5-13, 20-26

- ул. 26 Июня 91-113, 82-114; ул. Брестская 34-48; ул. Печорская 51-109, 56-90; пер. Туапсинский 11-29, 22-36; пер. Керченский 1-11, 2-14; ул. Днепропетровская 33-69, 10-24; пер. Астраханский 1-33, 2-32

- ул. Ровенская 74-128, 73-105; ул. Калинина 179-195; ул. Содружества 34-46, 9-17

- ул. 30-летия Октября 105-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; ул. Задонская 29-125, 139-267, 173А, 176, 16, 58-64; ул. Пескова 186-204, 200А, 202А, 202Д; ул. Учебная 1-29

ул. Тибетская 78-102; ул. Скифская 2-44,1-43; ул. 2-я Краснодонская 70-88; ул. Печенежская 1-55; пер. Иноземцева

- пер. Братский 41, 45/11, 47; ул. Пушкинская 2.

*По данным Донэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU