Исландский форвард ФК «Ростов» продолжит карьеру в Турции

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:00:20+03:00

Кьяртанссон также выступал за казанский «Рубин» на правах аренды. Фото: ФК "Ростов"

Видара Кьяртанссона взяли в аренду в «Ени Малатьяспор»

Изменить размер текста: A A

Исландский нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон не поможет «желто-синим» в весенней части сезона РПЛ.

Как сообщила пресс-служба ростовчан, 29-летнего футболист отбывает в чемпионат Турции, где на условиях аренды присоединится к ФК «Йени Малатьяспор».

- Между футбольным клубами «Ростов» и «Ени Малатьяспор» достигнута договоренность об аренде нападающего Видара Кьяртанссона. Исландский форвард проведет заключительную часть сезона в Суперлиге Турции, - рассказали в «Ростове».

fcrostov Видар Кьяртанссон продолжит сезон в турецком "Ени Малатьяспор".

Напомним, что Кьяртанссон в текущем сезоне российского первенства выступал за казанский «Рубин» на правах аренды. Он провел в РПЛ 16 матчей и забил один мяч.

«Йени Малатьяспор» после 18 туров занимает в Турции 9 место с 24 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU