Исландский форвард ФК «Ростов» продолжит карьеру в Турции
Исландский нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон не поможет «желто-синим» в весенней части сезона РПЛ.
Как сообщила пресс-служба ростовчан, 29-летнего футболист отбывает в чемпионат Турции, где на условиях аренды присоединится к ФК «Йени Малатьяспор».
- Между футбольным клубами «Ростов» и «Ени Малатьяспор» достигнута договоренность об аренде нападающего Видара Кьяртанссона. Исландский форвард проведет заключительную часть сезона в Суперлиге Турции, - рассказали в «Ростове».
Напомним, что Кьяртанссон в текущем сезоне российского первенства выступал за казанский «Рубин» на правах аренды. Он провел в РПЛ 16 матчей и забил один мяч.
«Йени Малатьяспор» после 18 туров занимает в Турции 9 место с 24 очками.
ИСТОЧНИК KP.RU