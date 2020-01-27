Вандалы в Новочеркасске устроили погром на проспекте Баклановском

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:28:43+03:00

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О вопиющем вандализме, в результате которого пострадало муниципальное имущество, сообщили в городской администрации Новочеркасска.

Как рассказали в мэрии казачьей столицы, во время плановой уборки на проспекте Баклановский коммунальщики увидели, что лавочки, расположенные на аллее от площади Троицкой до площади Юбилейной, не находятся на своем привычном месте.

Впрочем, гадать, куда же они запропастились, долго им не пришлось. Переломанные скамейки обнаружились неподалеку. Шесть из них были буквально «вырваны» с бетонного основания, перевернуты и раскиданы по территории аллеи. Некоторые из лавочек также были дополнительно расписаны вызывающей нецензурной бранью.

В горадминистрации пообещали найти хулиганов и привлечь их к ответственности. Все данные о происшествии будут переданы в правоохранительные органы.

«Данные о произошедшем акте вандализма зафиксированы и будут переданы в правоохранительные органы. Надеюсь, что лиц, которые это сделали, найдут и их имена станут известны всему городу Пока подобные ситуации будут продолжаться, Новочеркасск не может быть благоустроен на достойном ему уровне», - заявил директор департамента ЖКХ и благоустройства администрации Новочеркасска Сергей Бочан.

ИСТОЧНИК KP.RU