2020-01-27T15:12:33+03:00
Общество

В Ростовской области на границе задержали почти тысячу акриловых зубов

Их пытался вывезти из России гражданин Украины
Ольга ГОПАЛО
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Необычную находку обнаружили таможенники в Ростовской области.Необычную находку обнаружили таможенники в Ростовской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Необычную находку обнаружили таможенники в Ростовской области. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска через российско-украинскую границу «Гуково». Известно, что туда на автобусе приехал мужчина, он направлялся в сторону незалежной. В его багаже люди в форме обнаружили необычный груз. Речь шла о 960 акриловых зубов, 500 граммов зуботехнического воска, 170 миллилитров раствора для анестезии и более 450 граммов стоматологического слепочного материала. При этом декларацию на товары мужчина не подавал.

- Поскольку предназначение и количество товара, перемещаемого гражданином через таможенную границу, предполагает его использование в предпринимательской либо производственной деятельности, товар не может быть отнесен к товарам, предназначенным для личного пользования, и, подлежит таможенному декларированию, - рассказали в Южном таможенном управлении.

В итоге в отношении гражданина Украины возбуждено административное дело по статье «Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию». Ему грозит конфискация и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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