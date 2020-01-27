2020-01-27T15:24:50+03:00
Общество

У ростовчанина хотели списать 157 тысяч рублей в счет долга по коммуналке

Но полной сумме на счету не оказалось
Ольга ГОПАЛО
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Оказалось, что у должника есть счет в банке.Оказалось, что у должника есть счет в банке.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростове-на-Дону на карандаш судебных приставов попался местный житель, долг по ЖКХ у которого составил 157 тысяч рублей. Однако долгое время тот ни в какую не хотел погашать требуемую сумму. И тогда за дело взялись судебные приставы.

Оказалось, что у должника есть счет в банке. И тогда было принято решение списать деньги оттуда. Однако необходимой суммы не оказалось, поэтому была списана только часть.

Но как только счет опустел, должник сам пришел в отдел к судебным приставам и полностью погасил задолженность. Там же он узнал, что на его супруге также имеется административный штраф в размере 500 рублей. Как рассказали в Федеральной службе судебных приставов по Ростовской области, долги были погашены и теперь вся семья чиста перед законом. Дела в отношении них были закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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