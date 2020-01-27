2020-01-27T15:27:00+03:00
Общество

Молодежь выбирает Android: в ВТБ подсчитали, сколько миллионов раз использовалось мобильное приложение банка

Речь идет о клиентах в возрасте от 18 до 25 лет
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Любопытную статистику ко Дню студента озвучили в ВТБ. Там подсчитали, что клиенты в возрасте от 18 до 25 лет увеличили частоту использования онлайн-каналов банка в 1,5 раза, а доля активных пользователей мобильного приложения ВТБ-Онлайн составила 11%. Ежемесячное количество операций, совершенных ими, выросло в среднем на 7% по сравнению с предыдущим годом. В минувшем году три из четырех пользователей этого возраста регулярно совершали свои операции через этот сервис. При этом большинство из них используют для этого платформу Android.

- Мы видим положительную динамику объема транзакций у молодых клиентов, - рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. - Нам интересна эта аудитория, поскольку в будущем им предстоят крупные события: покупка первого автомобиля, квартиры, ремонт, получение дополнительного образования и прочее. В 2020 году мы намерены значительно расширить число цифровых продуктов в ВТБ-Онлайн, чтобы пользоваться им было максимально удобно всем категориям клиентов.

В частности, доля молодых пользователей мобильного банка, которые отдали свои предпочтения телефонам с операционной системой Android, выросла на 4 п.п. и достигла 57%. Доля IOS, наоборот, снизилась до 43%. Самыми популярными услугами стали оплата сотовой связи - это 34% от общего объема операций, переводы с карты на карту - 31% и переводы физическим лицам - 25%.

Всего по результатам минувшего года молодые клиенты заходили в мобильное приложение ВТБ 90 млн раз, в то время как интернет-версией воспользовались лишь 1,6 млн раз.

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