2020-01-29T11:55:26+03:00
Общество

В Ростовской области растет число госпитализированных с ОРВИ

Всего заболели почти 12 тысяч человек
Ольга ГОПАЛО
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Всего на Дону заболели почти 12 тысяч человек. Фото: ГОПАЛО ОльгаВсего на Дону заболели почти 12 тысяч человек. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Ростовской области выросло число пациентов, которых госпитализировали в больницу с диагнозом ОРВИ. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, рост в сравнении с прошлой неделей составил больше 26 процентов.

При этом, в общей сложности, к медикам с жалобами на насморк, кашель, боль в голе и высокую температуру обратились 11,9 тысячи человек, из которых чуть больше четырех тысяч пациентов это жители донской столицы. При этом эпидемические пороги не превышены.

Кроме того, за неделю вирусы гриппа были обнаружены у нескольких человек, в их числе штаммы типа A(H3N2) и A(H1N1) pdm09, называемые в народе "гонконгский" и "свиной" гриппы.

Эпидемиологи советуют не заниматься самолечением, а в случае первых признаков заболевания обращаться в поликлинику, поскольку грипп опасен своими осложнениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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