В торговом центре Ростова-на-Дону можно бесплатно пройти медобследование

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:11:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону каждый желающий может бесплатно пройти медицинское обследование прямо в торговом центре. Как рассказали в мэрии донской столицы, желающих ждут в субботу, 1 февраля, с 11:00 до 16:00 по адресу улица Малиновского, 25.

Посетители смогут бесплатно получить консультации врачей-онкологов, измерить уровень глюкозы, сделать экспресс-тесты на ВИЧ и вирусный гепатит С, выполнить флюорографическое и маммографическое обследование, сдать анализы крови на онкомаркеры. Известно, что акция пройдет в преддверии Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями.

Кроме того, участникам дадут рекомендации по вопросам здорового образа жизни и будут распространяться буклеты с информацией о факторах риска онкологических заболеваний.

- За последние два года в городе улучшить выявляемость злокачественных новообразований на 1-2 стадии на 3,8 процента, – отметила начальник управления здравоохранения донской столицы Надежда Левицкая. - Так, кабинеты онкологов, которые функционируют в структуре всех поликлиник, ежегодно выполняют более 72 тысяч консультаций. Увеличено количество анализов и на онкомаркеры. А более 70 процентов эндоскопических исследований выполнено с забором биоматериала на онкоскрининг. Кроме того, проводятся выездные акции на предприятиях и организациях города.

ИСТОЧНИК KP.RU