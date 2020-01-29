2020-01-29T17:36:49+03:00
Общество

Эксперты не нашли грунтовых вод на стройплощадке МЭОК в Мясниковском районе

Ранее противники строительства распространяли в сети пугающую информацию
БЕЛЯЕВ Юрий
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Эксперты не нашли грунтовых вод на стройплощадке МЭОК в Мясниковском районе. Фото: Петр ДенисовЭксперты не нашли грунтовых вод на стройплощадке МЭОК в Мясниковском районе. Фото: Петр Денисов
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Журналисты «Комсомольской правды» совместно с экспертом-экологом и специалистами ГК «Чистый город» проверили сообщения активистов, утверждавших о наличии грунтовых вод на глубине полутора метров на территории объекта.

Напомним, что согласно утверждению инициативной группы на земельном участке под МЭОК якобы находится водоносный слой. Проверить эту информацию и точно установить, какого происхождения вода находится в мониторинговых скважинах, к объекту отправились журналисты «Комсомольской правды» в сопровождении профессора кафедры «Водоснабжение и водоотведение» ДГТУ, доктора наук Николая Серпокрылова и главного инженера компании ГК «Чистый город» Сергея Патлая.

С помощью прибора «Чистомер ТДС» из скважины специалистами были взяты пробы воды. Обнаруженная жидкость оказалась верховодкой. Такая вода быстро уходит и не имеет отношения к той, что попадает в скважины и колодцы.

– Если бы вода была подземной, то показатели примесей на приборе превышали бы 1000 миллиграммов. В пробах - 500 миллиграммов, что говорит о том, что это верховодка — вода, которая образуется в результате осадков, – пояснил Николай Серпокрылов.

Главный инженер ГК «Чистый город» Сергея Патлай подчеркнул, что ранее на этом участке был проведен комплекс изысканий, в ходе которых было пробурено 128 скважин. Из подземных вод была обнаружена только верховодка. В технологических решениях проекта предполагается система мероприятий по водопонижению. Кроме того, планируется заложение карт будущего полигона выше уровня верховодки более чем на 2 метра, - заявил Сергей Патлай. Также он обратил внимание, что такие объекты, как МЭОК, проходят многоступенчатую систему экспертиз и только по итогам их прохождения начинается строительство.

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