В ЦГБ Ростова готовы принимать пациентов с коронавирусом

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:38:22+03:00

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Инфекционный модуль ЦГБ Ростова-на-Дону готов принимать пациентов с коронавирусом. В больнице состоялись специальные учения по четкой отработке алгоритма действий при госпитализации больных, заразившихся опасной инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе мэрии донской столицы, такую тренировку медики решили провести в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китайской Народной Республике.

Принимать пациентов с подозрением на коронавирус в ЦГБ будут в модульном инфекционном блоке на 12 коек, который позволяет бороться с высококонтагиозными болезнями (корь, краснуха, ветрянка и другие).

Это отделение было открыто в 2018 году, перед чемпионатом мира по футболу. Здесь есть реанимация, противошоковая палата и специальные боксы для пациентов, чьи болезни требуют строгой изоляции.

За время работы модуля медицинскую помощь здесь получили 270 человек.

В настоящее время ни одного случая выявления коронавируса в России нет.

ИСТОЧНИК KP.RU