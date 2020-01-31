Мост на Зеленый остров предложил построить ростовчанин властям города

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:32:10+03:00

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Горожанин выступил с инициативой о строительстве постоянного моста с правого берега Дона на Зеленый остров, который должен заменить ныне действующую сборную понтонную переправу. Свои соображения активист Ашот Мкртчян аргументировал тем, что без надежного транспортного сообщения невозможно в полной мере использовать рекреативный потенциал территории городского острова.

- Ростов расширяется, строится. Давно идут разговоры о строительстве моста на Зеленый остров, чтоб люди могли отдыхать и проводить мероприятия круглый год. Отличная досуговая зона в центре города практически заброшена и пустует, нужно срочно решать вопрос, тем более, что строительство жилых кварталов и набережной активно продолжается, - пишет в своем обращении житель донской столицы.

На момент пятницы инициативу поддержали 15 человек, еще высказались против.

Предложения о строительстве постоянного моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону возникают с завидной периодичностью. Некоторое время назад о том же самом городских властей просил активист Сергей Касаткин, который уверен, что старая переправа исчерпала свои возможности и тормозит развитие перспективного участка.

- По понтонному мосту нельзя пустить общественный транспорт, из-за чего места отдыха на острове плохо благоустроены, добираться до них сложно. Мост каждый год приходится разбирать на зиму, чтобы понтоны не раздавило льдом, и потом собирать обратно. Но по этому рукаву Дона суда насквозь давно не проплывают, поскольку в сезон понтонный мост является постоянным, - описывал ситуацию в обращении Сергей.

Выход из положения он видел в следующем — построить мост в створе улицы 29-ая Линия, но не с самого берега, а начиная от улицы Городовикова, поскольку от реки вверх идет достаточно крутой подъем.

- Если в перспективе городскую набережную продлят до этого места, путепровод может стать связующим звеном между двумя зонами отдыха, - посчитал активист.

ИСТОЧНИК KP.RU