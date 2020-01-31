2020-01-31T17:31:58+03:00
Происшествия

Ростовчанин делал опасную «незамерзайку» в промышленных масштабах

У него нашли несколько тысяч бутылок с жидкостью
Диана Горбачева
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В отношении подозреваемого завели уголовное делоВ отношении подозреваемого завели уголовное делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Жителя Ростова-на-Дону подозревают в производстве опасной для жизни стеклоомывающей жидкости.

По предварительным данным следствия, предприниматель изготавливал и хранил «незамерзайку», не отвечающую требованиям безопасности для того, чтобы продать и выручить денег. У мужчины нашли шесть тысяч пятилитровых бутылок. В составе жидкости был обнаружен метиловый спирт «метанол».

- «Незамерзайка» с подобным составом представляет опасность для здоровья и жизни даже при использовании по назначению, — отметил следственный комитет.

Сейчас выясняются все подробности совершенного преступления. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. В случае подтверждения вины мужчине грозит приличный денежный штраф или до двух лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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