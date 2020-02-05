Баста будет судить участников нового сезона шоу «Голос.Дети»

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:01:45+03:00

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Самый известный рэпер из Ростова-на-Дону Баста попал в состав жюри нового сезона шоу «Голос. Дети». Премьера пройдет в День всех влюбленных - 14 февраля в 21:30. Долгое время состав жюри оставался в тайне.

В 2020 году судить участников шоу будут Василий Вакуленко (Баста), Валерий Меладзе и Полина Гагарина. Эта певица впервые будет сотрудничать с юными дарованиями. «Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте. Новый сезон популярного телешоу обещает стать интересным и запоминающимся.

Напомним, проект Первого канала был запущен в октября 2012 года. С тех пор эта передача смогла завоевать любовь и популярность людей со всей страны. Все эти годы ведущим шоу остается неподражаемый Дмитрий Нагиев. Ранее в числе наставников были Александр Градский, Дима Билан, Пелагея. Ростовский рэпер Баста ранее уже имел опыт наставничества в проекте «Голос». За весь сезон проекта показал себя очень достойным лидером, который всячески помогал юным участникам и давал советы.

ИСТОЧНИК KP.RU