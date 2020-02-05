В Ростове-на-Дону на улице Зоологической в марте начнут ремонт моста

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:29:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону запланирован масштабный ремонт. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта. Известно, что речь идет о работах на улице Зоологической. Там планируют ремонт моста через реку Темерник. Работы будут идти с 1 марта по 30 июня. Все это время там будет ограничено движение транспортных средств. В Департаменте добавили, что временной схемой предусмотрено реверсивное движение.

Кроме того, на участке улицы Стабильная и улицы Мильчакова будет ограничено движение транспорта с 13 февраля по 30 апреля. Также строительные работы будут проводится с 13 февраля до конца июня по правой полосе проспекта Ворошиловского в районе дома по адресу проспект Ворошиловский, 53. Там также будет ограничено движение транспорта

- В обоих случаях ограничения будут действовать на период въезда-выезда строительной техники, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU