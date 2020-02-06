2020-02-06T09:52:50+03:00
Общество

В Ростовской области директора детсада заподозрили в хищении 1,8 млн рублей

Она набрала на работу своих родственников по бумагам и платила им зарпалату
Ольга ГОПАЛО
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"Бумажным" работникам каждый месяц платили реальную зарплату."Бумажным" работникам каждый месяц платили реальную зарплату.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области на скамье подсудимых окажется заведующая одного из детских садов. Как рассказали в прокуратуре региона, в отношении нее возбуждены уголовное дела сразу по двум статьям уголовного кодекса «Служебный подлог» и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

В надзорном ведомстве рассказали, что, по версии следствия, дама приняла а работу сразу четырех своих близких родственников. Однако трудились они только на бумаге, на деле же фактически трудовые обязанности не выполняли. «Мертвым душам» каждый месяц платили реальную зарплату. В общей сложности, таким образом набежало больше 1,8 миллиона рублей.

В настоящее время дело передано суда. Руководителю дошкольного учреждения грозит крупный денежный штраф или даже реальный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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