2020-02-07T16:13:37+03:00
Общество

В Ростовской области 200 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Это граждане КНР и жители Дона, прилетевшие из Китая
ЮРИЙ ПОЗДНЯК
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Как сообщил руководитель управления Ростпотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев, ни одного случая коронавируса на Дону не зарегистрировано.Как сообщил руководитель управления Ростпотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев, ни одного случая коронавируса на Дону не зарегистрировано.Фото: Юрий ПОЗДНЯК
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В рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом в Ростовской области под особым наблюдением медиков находятся 200 человек. Это граждане Китая, а также дончане, которые вернулись из поездки в азиатскую страну, где появилась опасная инфекция.

Как сообщил руководитель управления Ростпотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев, ни одного случая коронавируса на Дону не зарегистрировано.

- Под наблюдением находятся в регионе около 200 человек. Это те, кто относительно недавно прибыл из КНР, а также граждане этой страны, которые находятся в Ростовской области. Такое число объясняется тем, что это именно профилактические меры. При этом подчеркну, что ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания нового коронавируса в регионе нет, - рассказал Евгений Ковалев.

Ранее появлялась информация о том, что под наблюдением врачей в Ростов находится 23 человека. Прибывших из Китая людей проверяют на наличие коронавируса в специально оборудованном ифекционном блоке ЦГБ.

Кроме того, как отмечала начальник управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая на расширенном планерном совещании на случай подтверждения и распространения вируса готовятся боксы в ряде других городских больниц.

Напомним, что в России зарегистрировано два случая диагностирования коронавируса. На территории Китая число летальных случаев в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 636, а общее количество инфицированных превысило 31,1 тыс. человек, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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