В Ростовской области 200 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:13:37+03:00

Как сообщил руководитель управления Ростпотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев, ни одного случая коронавируса на Дону не зарегистрировано. Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Изменить размер текста: A A

В рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом в Ростовской области под особым наблюдением медиков находятся 200 человек. Это граждане Китая, а также дончане, которые вернулись из поездки в азиатскую страну, где появилась опасная инфекция.

Как сообщил руководитель управления Ростпотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев, ни одного случая коронавируса на Дону не зарегистрировано.

- Под наблюдением находятся в регионе около 200 человек. Это те, кто относительно недавно прибыл из КНР, а также граждане этой страны, которые находятся в Ростовской области. Такое число объясняется тем, что это именно профилактические меры. При этом подчеркну, что ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания нового коронавируса в регионе нет, - рассказал Евгений Ковалев.

Ранее появлялась информация о том, что под наблюдением врачей в Ростов находится 23 человека. Прибывших из Китая людей проверяют на наличие коронавируса в специально оборудованном ифекционном блоке ЦГБ.

Кроме того, как отмечала начальник управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая на расширенном планерном совещании на случай подтверждения и распространения вируса готовятся боксы в ряде других городских больниц.

Напомним, что в России зарегистрировано два случая диагностирования коронавируса. На территории Китая число летальных случаев в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 636, а общее количество инфицированных превысило 31,1 тыс. человек, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU