2020-02-08T14:07:02+03:00
Общество

Новый рельсовый автобус с кондиционерами поедет из Ростова в Волгодонск

Для пассажиров с ограниченными возможностями созданы особые условия
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Рельсобус оснащен в салоне кондиционерами с системой очистки воздуха и специальным информационным таблоРельсобус оснащен в салоне кондиционерами с системой очистки воздуха и специальным информационным таблоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители донского региона смогут воспользоваться услугами нового рельсового автобуса, который вышел на пригородный маршрут направления «РостовВолгодонск», сообщили в пресс-службе донского правительства.

Для комфорта пассажиров рельсобус оснащен в салоне кондиционерами с системой очистки воздуха и специальным информационным табло. Посадка и высадка пассажиров стала возможна как с низких, так и с высоких платформ. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья созданы необходимые условия.

Время отправления поезда из Волгодонска - 7:29, прибытие в Ростов - 12:53. Рельсовый автобус выезжает из донской столицы в 16:27, а в Волгодонск прибывает в 22:00.

- Новый транспорт – это продолжение работы по улучшению качества обслуживания пассажиров, и люди это положительно оценивают. В 2019 году пригородные поезда перевезли в Ростовской области более 8 млн пассажиров, и мы продолжаем искать новые решения, – сказал Василий Голубев.

Стоит отметить, что в минувшем году пригородные поезда по маршруту «Ростов-Волгодонск» перевезли более 500 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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