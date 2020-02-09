Полина Диброва показала новорожденного сына

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:36:04+03:00

Супруга телеведущего также опубликовала фото во время беременности [фото ]

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Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва показала новорожденного сына Александра, а также себя во время беременности. В воскресенье, 8 февраля, семья отмечает День рождения старшего сына. Мальчику исполнилось десять лет.

Полина Диброва отметила важность цифры девять в жизни старшего сына. По ее словам, он родился в 19 часов 19 минут.

Супруга телеведущего отметила, что сын удивительный ребенок и для нее навсегда останется малышом.

polinadibrova Старший сын Полины Дибровой

Подписчики Полины также не поскупились на поздравления Александра: «Большого счастья и путешествия длиною в жизнь!», «Впереди только самое лучшее», «От души поздравляю с днем рождения Сына!!!! Пусть впереди будут долгие годы счастливой и благополучной жизни!», «Остановись мгновение) с днём рождения, Сашуля».

polinadibrova Сашенька, мой любимый Сашенька Ребёнок в ребёнке , 10 лет назад...

Полина и Дмитрий Дибровы поженились 11 лет назад - в 2009 году. Пара воспитывает троих сыновей — Александра, шестилетнего Федора и четырехлетнего Илью. Ранее появлялась информация о том, что Полина ждет четвертого ребенка, но Полина Диброва ее не подтвердила.

ИСТОЧНИК KP.RU