"Красота пострадала": Мария Лиман показала себя после автомобильной аварии

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:55:43+03:00

Мрия Лиман на время переехала в Лондон. Фото: Instagram Мария Лиман

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Ростовская модель Playboy Мария Лиман рассказала о последствиях автокатастрофы, которая произошла несколько недель назад. Даже спустя почти месяц у брюнетки остались травмы.

liman_maria Мария Лиман после аварии

Девушка показала перевязанный локоть, отметив, что также повредила ногу. После аварии Мария недель не общалась с подписчиками и не выставляла снимки. Красавица отметил, что стеснялась показать себя после аварии. Модель даже не хотела выходить на люди, чтобы скрыть травы.

- Даже на территории отеля ко мне несколько раз подходили сотрудники и просили показать ключ от номера, назвать фамилию, - отметила девушка.

liman_maria Знаменитость получила многочисленные травмы в ДТП

liman_maria Недавно Мария отметил 25-летие

Стоит отметить, что несмотря на произошедшее, модель продолжает выглядеть привлекательной для подписчиков, которые наперебой принялись хвалить Марию за внешность и сочувствовать: "Какая девушка", "Красота пострадала", "Ничего вас не портит", "Самая красивая брюнетка", "Скорейшего выздоровления".

Многие с пониманием отнеслись к произошедшему, пожелав звезде Playboy скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU