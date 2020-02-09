Игрока «Ростова» Павла Мамаева и его жену преследует неадекватная фанатка

9 Февр. 2020 2020-02-09T13:26:10+03:00

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31-летний полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился проблемой. Дело в том, что его семью преследует неадекватная поклонница. Она всюду обсуждает семью футболиста.

— Она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает ее, —говорит Павел Мамаев. — Она даже дозвонилась мне в номер в отеле. Не знаю, как ее соединили. Эта женщина просто живет не своей жизнью, а только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Даже не знаю, как реагировать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый.

По его словам, женщина уже несколько месяцев активно «достает» его жену.

Видео с рассказом футболиста разместила в социальных сетях его супруга Алана, которая также недовольна поведением горе-фанатки. Брюнетка предупредила, что готова ко всему: «Если мой инстаграм случайно пропадет, вы знаете, кто это сделал».

Супруге Павла Мамаева удалось установить личность женщины, которая неравнодушна к футболисту. Оказалось, что она увлекается астрологией и ее привлекает тюремная романтика.

ИСТОЧНИК KP.RU