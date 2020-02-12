Накинул удавку на шею: на Дону мужчину от налетчика спасли педали тормоза и газа

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:31:39+03:00

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В Ростовской области рецидевист попытался убить мужчину и украсть 100 тысяч рублей. Вооружившись удавкой, он хотел задушить свою жертву, но получив уверенный отпор, сбежал с места преступления.

По данным источника в правоохранительных органах региона, происшествие случилось в селе Большие Салы. Вечером на одной из улиц парень проник в припаркованный автомобиль «Лада Приора», где, по его мнению, находились 100 тысяч рублей. Чтобы забрать деньги, он сел на заднее сиденье авто и, вооружившись удавкой, начал душить водителя.

Однако ситуация приняла неожиданный ход. Мужчина за рулем «Приоры» стал сопротивляться. Он резко нажал газ до упора, а затем ударил по тормозам. Машина сорвалась с места, и, проехав несколько метров, мгновенно остановилась. Налетчик ударился о заднее сиденье, после чего бросил удавку и выбежал из машины.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.

- Им оказался 22-летний ранее судимый местный житель, - отметил источник издания. - На него возбудили уголовные дела по статьям «Разбой» и «Покушение на убийство».

На данный момент полицейские ведут расследование

ИСТОЧНИК KP.RU