В Ростове-на-Дону слесарь поджег свою возлюбленную

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:22:35+03:00

На скорой потерпевшую отвезли в больницу Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Ростове-на-Дону мужчина поджег свою возлюбленную, облив ее спиртом. По данным источника издания в правоохранительных органах региона, женщину доставили в больницу.

Как сообщил инсайдер издания, мужчина работает слесарем-механиком в одной из ростовских частных компаний. В городе он проживает со своей женщиной.

Зимний вечер пара проводила вместе в своей квартире. Идиллию прервал скандал, который обернулся трагедией.

В ходе выяснения отношений мужчина взял бутылку со спиртом и плеснул им на свою возлюбленную., Недолго думая, он поднес огонь и поджег ее. Пламя моментально распространилось по телу женщины.

- Приехавшие на место врачи доставили потерпевшую в ГБСМП-2, - отметил источник издания. - У нее диагностировали ожоги различной степени тяжести.

На данный момент правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU