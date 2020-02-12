В Ростове-на-Дону слесарь поджег свою возлюбленную
В Ростове-на-Дону мужчина поджег свою возлюбленную, облив ее спиртом. По данным источника издания в правоохранительных органах региона, женщину доставили в больницу.
Как сообщил инсайдер издания, мужчина работает слесарем-механиком в одной из ростовских частных компаний. В городе он проживает со своей женщиной.
Зимний вечер пара проводила вместе в своей квартире. Идиллию прервал скандал, который обернулся трагедией.
В ходе выяснения отношений мужчина взял бутылку со спиртом и плеснул им на свою возлюбленную., Недолго думая, он поднес огонь и поджег ее. Пламя моментально распространилось по телу женщины.
- Приехавшие на место врачи доставили потерпевшую в ГБСМП-2, - отметил источник издания. - У нее диагностировали ожоги различной степени тяжести.
На данный момент правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU