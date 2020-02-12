В Ростовской области подросток совратил двух первоклассниц

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:09:34+03:00

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В Волгодонске 14-летний подросток совратил двух первоклассниц. По информации собственного источника в правоохранительных органах, мальчик страдает умственной отсталостью.

Резонансное происшествие случилось в квартире подростка. Мальчик пригласил к себе двух 7-летних девочек. Обе учатся в первом классе в одной из городских школ.

Под каким предлогом он заманил их- непонятно, но уже вечером они были у него дома. Именно там он стал приставать к девочкам. Когда школьницы вернулись домой и рассказали все родителям, шокированные взрослые пошли в полицию.

- В отношении 14-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - отметил источник.

Пока подозреваемому не избрали меру пресечения. На данный момент правоохранители ведут расследование и устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU