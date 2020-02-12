В Ростовской области подросток совратил двух первоклассниц
В Волгодонске 14-летний подросток совратил двух первоклассниц. По информации собственного источника в правоохранительных органах, мальчик страдает умственной отсталостью.
Резонансное происшествие случилось в квартире подростка. Мальчик пригласил к себе двух 7-летних девочек. Обе учатся в первом классе в одной из городских школ.
Под каким предлогом он заманил их- непонятно, но уже вечером они были у него дома. Именно там он стал приставать к девочкам. Когда школьницы вернулись домой и рассказали все родителям, шокированные взрослые пошли в полицию.
- В отношении 14-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - отметил источник.
Пока подозреваемому не избрали меру пресечения. На данный момент правоохранители ведут расследование и устанавливают все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU