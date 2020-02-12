2020-02-12T18:04:34+03:00
Общество

В Ростовской области пик свадеб придется на красивую дату 20.02.2020

Всего в этом месяце три таких
Ольга ГОПАЛО
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Февраль в этом году богат на красивые даты.Февраль в этом году богат на красивые даты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Февраль в этом году богат на красивые даты, именно поэтому многие будущие молодожены поспешили связать себя узами Гименея именно в эти дни. Ведь считается, что такие цифры принесут удачу и счастье новоиспеченной семье.

Как рассказали "Комсомолке" в региональном правительстве, всего на эти дни — 02.02.2020, 20.02.2020 и 22.02.2020, уже подано 482 заявления о регистрации брака в донские загсы. Однако лидером по числу свадеб будет 20 февраля. В этот день запланированы 240 свадьбы, на втором месте 22 февраля — здесь всего на три тожества меньше, а вот 2 февраля было всего пять свадеб.

К слову, больше всего брачующихся — Ростов-на-Дону. В тройке - Октябьский загс, следом за ним идет городской Кировский, а замыкает ее Советский. Из других городов области - Батайск и Шахты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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