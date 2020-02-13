2020-02-13T11:31:48+03:00
Общество

В Ростовской области на благоустройство парка потратят почти 30 миллионов рублей

На эти деньги подрядчик проведет масштабное озеленение территории, оборудует зоны для отдыха и спорта, а также возведет фонтан
Давид Дадаян
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На снимке - проект благоустройства парка. Фото: сайт "Госзакупки"На снимке - проект благоустройства парка. Фото: сайт "Госзакупки"
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В селе Самарское Ростовской области благоустроят парк за 29,5 миллионов рублей. Деньги пойдут на комплексное обновление территории. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 12 февраля.

Согласно техническому заданию, в парке имени Ленинского комсомола пройдут масштабные работы. Проект предусматривает новое покрытие для прогулочных тропинок. Появятся необычные скамейки треугольной формы для отдыха. На территории сделают отдельные спортивные и развлекательные зоны со всем необходимым оборудованием. Парк сможет похвастаться новым фонтаном, а также площадками для проведения всевозможных массовых мероприятий.

Кроме того, подрядчик уделит внимание озеленению парка. Старые растения вырубят, но на их месте посадят липы, сосны, клены яблони и многие другие деревья, кустарники. Передвижение инвалидов обеспечат пандусы, а специальная тактильная плитка поможет слабовидящим свободно гулять по парку.

На данный момент идет сбор заявок для участия в конкурсе. Электронный аукцион, на котором определится подрядная организация, пройдет 20 февраля

ИСТОЧНИК KP.RU

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