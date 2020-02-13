13 Февр. 2020 2020-02-13T17:58:31+03:00

Выясняем, где и когда 15 февраля 2019 в Ростове-на-Дону пройдет сельскохозяйственная ярмарка

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Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 15 февраля 2019: где купить продукты дешевле. Как рассказали в региональном правительстве, ярмарки выходного дня пройдут на территории одного из гипермаркетов, что на улице Обсерваторной, 13. Речь идет об Аксайском районе, который граничит с донской столицей.

А вот другие торговые лотки появятся и в городе Азове на улице Привокзальной, 10б.

Сообщается, что горожане смогут приобрести продовольственную продукцию от донских производителей по ценам на 10-15 процентов ниже рыночных. Так, речь идет, в том числе о молочных продуктах, мясе, колбасе, фруктах, овощах, меде и соленьях, а также сдобе и рыбе.

При этом участие в ярмарках для фермеров будет бесплатным, в связи с этим чиновники ожидают, что продукция будет дешевле, а покупателей - хоть отбавляй.

ИСТОЧНИК KP.RU