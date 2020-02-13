Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 15 февраля 2019: где купить продукты дешевле
Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 15 февраля 2019: где купить продукты дешевле. Как рассказали в региональном правительстве, ярмарки выходного дня пройдут на территории одного из гипермаркетов, что на улице Обсерваторной, 13. Речь идет об Аксайском районе, который граничит с донской столицей.
А вот другие торговые лотки появятся и в городе Азове на улице Привокзальной, 10б.
Сообщается, что горожане смогут приобрести продовольственную продукцию от донских производителей по ценам на 10-15 процентов ниже рыночных. Так, речь идет, в том числе о молочных продуктах, мясе, колбасе, фруктах, овощах, меде и соленьях, а также сдобе и рыбе.
При этом участие в ярмарках для фермеров будет бесплатным, в связи с этим чиновники ожидают, что продукция будет дешевле, а покупателей - хоть отбавляй.
ИСТОЧНИК KP.RU