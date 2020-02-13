«Шаг в IT»: В Ростове-на-Дону стартует Всероссийская олимпиада для школьников

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:09:34+03:00

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С 12 до 15 февраля в Ростове-на-Дону проходит первый онлайн тур регионального этапа Всероссийской олимпиады среди школьников «Шаг в IT». В нем могут участвовать ученики гимназий и школ нашего города с 1 по 11 классы, причем совершенно бесплатно. Так, у ребят будет возможность не только показать свои таланты, получить новые знания в сфере ИТ-технологий, освоить практическое экспериментирование и моделирование, но и добавить красок в творческое мышление.

Известно, что Олимпиада будет проводиться в 18 городах России. Она пройдет в три этапа: один online и два offline. Предусмотрены семь номинаций и пять возрастных категорий. Победителей ждут ценные призы, а для всех участников приготовлены памятные подарки. Чтобы принять участие, достаточно зарегистрироваться на странице.

Фото: предоставлено Компьютерной Академией Шаг

Как рассказали организаторы, в Ростове-на-Дону олимпиада проходит при участии Банка «Центр-инвест», ПАО «Ростелеком» и компании «Ситилинк». А поддерживает талантливых школьников «Компьютерная Академия Шаг». Там же рассказали, что у каждого интересующегося компьютером ребенка есть взрослый шанс показать свои способности!

Любовь к программированию начинается с детства

Современные технологии уже ставят детей и родителей на разные края огромной пропасти. Ведь первые с малых лет знают, как пользоваться мышкой и о том, что все можно спросить у Гугла, а другие - впервые увидели компьютер будучи старшеклассниками и когда-то гордились, что прочитали детскую энциклопедию. Но новые технологии делают нашу жизнь проще. А некоторые дети, проводя часы за компьютером, учатся создавать полезные программы.

САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ ПРОГРАММИСТ

В числе них Геннадий Короткевич. Его называют «самым титулованным программистом мира». Участвовать в мировых конкурсах по программированию он начал с 12 лет, что является рекордом. Тогда, на Международной олимпиаде по информатике IOI он взял «серебро». А после этого ежегодно становился золотым призером на различных мероприятиях ТОП уровня, в том числе организованных крупным компаниями, такими как IBM, Яндекс, Google, Mail.ru Group, Facebook, Вконтакте и других. Папа объяснял мне программирование так, чтобы я сумел его понять, никогда не заставлял меня заучивать и заниматься им сверх меры, вспоминает парень. - Мы с отцом вместе разбирали задачи, и это было очень классно.

Сегодня Геннадий продолжает обучение в магистратуре, окончив университет ИТМО в Санкт-Петербурге. И продолжает совершенствоваться в сфере спортивного программирования.

В 13 ЛЕТ СОЗДАЛ СВОЙ ОНЛАЙН СЕРВИС

Еще один 13-летний парень Шафай Тобани из Канады уже открыл свою IT-компанию. И его упорству позавидуют маститые бизнесмены. Юный разработчик создал для инвесторов онлайн-сервис, позволяющий в режиме реального времени следить сразу за несколькими направлениями в деятельности компании. А успеху предшествовал всепоглощающий интерес к программированию, который Сороушу привили родители. Папа и мама вундеркинда ученые в области информатики. А сам он доказал, что увлечение современными технологиями ускоряет развитие и помогает мыслить абсолютно взрослыми категориями.

В ВОСЕМЬ ЛЕТ СТАТЬ РАЗРАБОТЧИКОМ В MICROSOFT

В свои восемь лет Шафай Тобани из Пакистана стал сертифицированным разработчиков компании Microsoft. Огромный интерес мальчика к компьютерной технике первым заметил его отец Шау Тобани.

В три года сын умел включить компьютер и выполнить самые простые операции, вспоминает родитель мальчика.

Кстати, уже, будучи школьником, после 13 месяцев специального обучения, Шафай получил сертификат разработчика, набрав на экзамене 91 балл из ста возможных.

Как видите, не все современные дети способны удивить заученными наизусть научными фактами, но их знания в сфере программирования приносят куда больше пользы, чем «отлично» по физике или географии. И, как рассказали в Компьютерной Академии Шаг, такие истории вдохновляют родителей, педагогов и самих ребят к увлечению программированием относится серьезно.

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