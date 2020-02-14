2020-02-14T11:07:29+03:00
Общество

В Ростовской области в парке отдыха рухнула новая сцена

Специалистам придется провести ремонтные работы и установку [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спеца в парке Гуково. Фото: vk «Это Ростов-на-Дону!»Спеца в парке Гуково. Фото: vk «Это Ростов-на-Дону!»
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В одном из парков города Гуково в Ростовской области рухнула недавно установленная сцена. Как сообщают очевидцы в социальной сети, площадкой так и не воспользовались.

- В городе Гуково рухнула сцена в парке «Антрацит». Недавно закончилась реконструкция парка и там построили новую сцену. Сценой еще ни разу не успели воспользоваться, а от нее остались одни руины. Люди не пострадали, – сообщил автор публикации в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону».

Сцена до и после. Фото: vk «Это Ростов-на-Дону!»

Сцена до и после. Фото: vk «Это Ростов-на-Дону!»

Люди стали выдвигать версии произошедшего. Многие предположи, что на покрытии мог лопнуть шов или была допущена ошибка при монтаже: «Очевидно – прочный ПВХ натянули, не учитывая «липучесть» мокрого снега и накапливающийся вес. Да и натянуто не очень – эффекта «зонтика» не получилось, вышло провисание и еще большее накопление снега...».

Многие участники дискуссии сошли во мнении: «Лучше, что она рухнула сейчас, чем когда бы на ней выступал ансамбль какой-нибудь».

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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