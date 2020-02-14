В Ростовской области под медицинским наблюдением остаются 103 человека, прилетевших из Китая

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:45:20+03:00

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В региональном Управлении Роспотребнадзора, рассказали о ситуации с коронавирусом на территории Ростовской области. По данным ведомства, под медицинским наблюдением остаются 103 человека, которые вернулись из Китая. Проводятся лабораторные обследования, а запас тест-систем постоянно обновляется.

Так, начиная с начала года донскими эпидемиологами было досмотрено 175 воздушных судов, на борту которых находились 25 149 пассажиров и членов экипажа. В итоге было выявлено восемь пассажиров с повышенной температурой тела. Но диагноз опасной инфекционной болезни не нашел подтверждения ни в одном случае. В Управлении подчеркнули, что случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией на Дону не зарегистрировано

Ростовчанам рекомендуют воздержаться от поездок в КНР без острой необходимости. А при выезде в эту страну - использовать защитные маски и воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также контактов с больными людьми с высокой температурой. Для профилактики же заболевания рекомендуют регулярные проветривания помещений, влажная уборка и соблюдение правил личной гигиены.

НАША СПРАВКА

Коронавирусная инфекция – острое заболевание, вызываемое вирусами рода Coronavirus, с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Резервуар и источник заражения – больной человек. Естественная восприимчивость людей высокая, к возбудителю чувствительны все возрастные группы населения. Клинически заболевания проявляются тяжелым респираторным синдромом (атипичной пневмонией) с почечной недостаточностью. Зарегистрированы случаи ограниченной передачи вируса в семейных очагах при уходе за заболевшим, при нахождении в одной палате в стационаре, в связи с чем ВОЗ не исключается возможность передачи нового коронавируса при тесном контакте от человека к человеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU