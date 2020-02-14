2020-02-14T11:45:20+03:00
Общество

В Ростовской области под медицинским наблюдением остаются 103 человека, прилетевших из Китая

О ситуации с коронавирусом рассказали донские эпидемиологи
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Заниматься самолечением не допустимо.Заниматься самолечением не допустимо.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В региональном Управлении Роспотребнадзора, рассказали о ситуации с коронавирусом на территории Ростовской области. По данным ведомства, под медицинским наблюдением остаются 103 человека, которые вернулись из Китая. Проводятся лабораторные обследования, а запас тест-систем постоянно обновляется.

Так, начиная с начала года донскими эпидемиологами было досмотрено 175 воздушных судов, на борту которых находились 25 149 пассажиров и членов экипажа. В итоге было выявлено восемь пассажиров с повышенной температурой тела. Но диагноз опасной инфекционной болезни не нашел подтверждения ни в одном случае. В Управлении подчеркнули, что случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией на Дону не зарегистрировано

Ростовчанам рекомендуют воздержаться от поездок в КНР без острой необходимости. А при выезде в эту страну - использовать защитные маски и воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также контактов с больными людьми с высокой температурой. Для профилактики же заболевания рекомендуют регулярные проветривания помещений, влажная уборка и соблюдение правил личной гигиены.

НАША СПРАВКА

Коронавирусная инфекция – острое заболевание, вызываемое вирусами рода Coronavirus, с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Резервуар и источник заражения – больной человек. Естественная восприимчивость людей высокая, к возбудителю чувствительны все возрастные группы населения. Клинически заболевания проявляются тяжелым респираторным синдромом (атипичной пневмонией) с почечной недостаточностью. Зарегистрированы случаи ограниченной передачи вируса в семейных очагах при уходе за заболевшим, при нахождении в одной палате в стационаре, в связи с чем ВОЗ не исключается возможность передачи нового коронавируса при тесном контакте от человека к человеку.

АЛЛО!

Консультацию можно получить по телефону горячей линии 8 (863) 251-06-12 или по телефону 8-800-100-74-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону с поезда сняли жительницу Ставрополя с горой наркотиков в сумке
В Ростове-на-Дону гаишник перед разводом избил свою жену
«Нечего надеть!»: Жена Тарасова носит кофту шестилетней давности
В центре Ростове-на-Дону горел трехэтажный дом
В Ростов-на-Дону по телефону горячей линии расскажут о детском отдыхе и путевках
Федор Добронравов заставил своего сына стать актером сериала «Сваты-7»
В Ростовской области под медицинским наблюдением остаются 103 человека, прилетевших из Китая
В Ростовской области в парке отдыха рухнула новая сцена
Донскую налоговую службу возглавил Андрей Мосиенко
Кассету из купюроприемника похитил рецидивист и своего друга-предпринимателя
Девятилетний мальчик скончался от отравления крысиным ядом в Ростовской области
В Ростове произошло ДТП с участие инкассаторского автомобиля
В Ростовской области проводят проверку по факту гибели рабочего
Из-за поломки из «Платова» не смог вылететь рейс в Санкт-Петербург
В Ростове «отмазывавший» призывников военный комиссар проведет в колонии четыре года
«Шаг в IT»: В Ростове-на-Дону стартует Всероссийская олимпиада для школьников
В Ростове на остановках проверят работу линейных диспетчеров
Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 15 февраля 2019: где купить продукты дешевле