2020-02-14T11:53:43+03:00
Общество

В Ростов-на-Дону по телефону горячей линии расскажут о детском отдыхе и путевках

Звонить надо 14 февраля после обеда
Ольга ГОПАЛО
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Звонить надо 14 февраля после обеда.Звонить надо 14 февраля после обеда.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 14 февраля, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена детскому отдыху. Об этом и многом другом дозвонившемся расскажут специалисты Министерства труда и социального развития Ростовской области. Они будут дежурить у телефона после обеда с 14 до 16 часов.

Позвонив по номеру, указанному ниже, можно будет узнать о том, каким образом можно организовать детский досуг, какова стоимость детской путевки, как она рассчитывается, сколько могут получить родители в виде компенсации, кому такие путевки предоставляются бесплатно, как и где можно получить путевку, какие документы нужны для ее оформления.

В ведомстве напомнили, что средняя стоимость детской путевки на 2020 год утверждена решением областной межведомственной комиссии и составляет 734,54 рублей на одного ребенка в сутки в загородные стационарные оздоровительные лагеря, 949,5 рублей - в санаторные и 171,23 рублей в лагеря с дневным пребыванием на базе школ.

АЛЛО!

Номер телефона – 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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