2020-02-14T12:04:47+03:00
Происшествия

В центре Ростове-на-Дону горел трехэтажный дом

ЧП произошло в ночь на 14 февраля
ГОШЕВ Игорь
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ЧП произошло в ночь на 14 февраля. Фото: ГУ МЧС России по РО.ЧП произошло в ночь на 14 февраля. Фото: ГУ МЧС России по РО.
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В ночь на 14 февраля в центре города Ростова-на-Дону произошло ЧП. Сообщение о возгорании поступило на пульт единой диспетчерской службы около четырех часов утра пятницы. Звонившие рассказали по телефону, что горит дом, расположенный на улице Шаумяна, 108. Огнеборцы сразу же выехали на место по указанному адресу.

- Возгорание произошло в трехэтажном неэксплуатируемом здании, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте работали 47 человек огнеборцев и 17 спецмашин. Чуть больше часа им потребовалось для того, чтобы локализовать пожар и еще минут двадцать, чтобы полностью его ликвидировать.

В ведомстве добавили, что в результате происсшествия никто не пострадал. Известно, что в настоящее время угрозы распространения огня нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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