В Ростове-на-Дону с поезда сняли жительницу Ставрополя с горой наркотиков в сумке

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:24:15+03:00

У женщины изъяли свертки. Пресс-служба УТ МВД России по Ростовской области.

Ей грозит 10 лет лишения свободы

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В донской столице подозреваемую в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники регионального УТ МВД России. Как сообщили в пресс-службе ведомства,35-летнюю жительницу Ставрополя задержали во время проверки пассажиров поезда Москва – Нальчик.

Безработную женщину обнаружили в одном из вагонов. Гражданку сняли с поезда и доставили в полицию.

- В ходе личного досмотра в ее сумке нашли 25 пакетиков с белым порошком и шприц. Экспертиза показала, что злоумышленница перевозила 80 г героина, что является крупным размером, - отметили в ведомстве.

Во время допроса женщина рассказали, что перевозила наркотик для личных нужд.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Ей грозит 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU