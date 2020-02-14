В Ростове-на-Дону с поезда сняли жительницу Ставрополя с горой наркотиков в сумке
В донской столице подозреваемую в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники регионального УТ МВД России. Как сообщили в пресс-службе ведомства,35-летнюю жительницу Ставрополя задержали во время проверки пассажиров поезда Москва – Нальчик.
Безработную женщину обнаружили в одном из вагонов. Гражданку сняли с поезда и доставили в полицию.
- В ходе личного досмотра в ее сумке нашли 25 пакетиков с белым порошком и шприц. Экспертиза показала, что злоумышленница перевозила 80 г героина, что является крупным размером, - отметили в ведомстве.
Во время допроса женщина рассказали, что перевозила наркотик для личных нужд.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Ей грозит 10 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU