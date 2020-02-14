2020-02-14T14:45:02+03:00
Общество

Смертельное ДТП: иномарка врезалась в грузовик на трассе в Ростовской области

Один из водителей не соблюдал безопасную дистанцию
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Водитель иномарки погиб на места аварии. Фото: УГИБДД по Ростовской областиВодитель иномарки погиб на места аварии. Фото: УГИБДД по Ростовской области
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В донском регионе в ночь на пятницу, 14 февраля, произошла смертельная авария. Как сообщили в управлении ГИБДД, на дороге столкнулись иномарка и грузовик КАМАЗ.

По предварительной информацией, аварии произошла в 00:10 на 909 километре М-4 «Дон» в Каменском районе. Автомобилист, находившийся за рулем «Ниссан Пресия», ехал за грузовиком. Водитель во время движения по трассе не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего легковой автомобиль врезался в КАМАЗ.

- 28-летний водитель иномарки погиб на месте аварии, - отметили в УГИБДД.

По их словам, 32-летний водитель грузовика не пострадал.

Сотрудники областного ГИБДД призывают водителей выбирать скорость езды согласно погодным условиям и состоянию трассы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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