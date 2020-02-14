2020-02-14T15:06:42+03:00
Общество

"Ударили по самому больному!": Ростовскую звезду "Дома-2" Марину Мексику раскритиковали за распухший нос

Красавица ответила хейтерам [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Марина Мексика часто интригует подписчиков необычными фотографиями. Фото: Instagram Марина МексикаМарина Мексика часто интригует подписчиков необычными фотографиями. Фото: Instagram Марина Мексика
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Ростовская звезда «Дома-2» вновь оказалась под пристальным вниманием общественности. Брюнетка опубликовала снимок, который вызвал осуждение со стороны. Поклонникам не понравился распухший нос ростовчанки, к корректированию которого, по мнению подписчиков, девушка неоднократно прибегала.

ms.mexika_fanms.mexika_fan
Марина Мексика часто делает селфи
14 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Звезда скандального телепроекта долгое время работала над улучшением своей внешности. Девушка прошла долгий путь к красоте, перенеся несколько пластических операций. Желая добиться идеальной внешности, знаменитость чуть не потеряла здоровье, но смогла вовремя остановиться.

Поклонники подозревают, что Марина Мексика также подкорректировала и губы. Свое мнение люди подкрепляют фотографиями девушки, которые были созданы более 10 лет назад, а также тем, что периодически девушка оставляет в своем профиле контакты полюбившихся специалистов.

- С носом опять что-то не то, ты же делала операцию, - негодуют подписчики.

Защитники модели посчитали, что обвинения в адрес Марины Мексике оставляют завистники. Появление нескольких неудачных фотографий поклонники сочли стечением неблагоприятных обстоятельств. Так, большой нос связали с плохим освещением, а распухшие губы неудачным выбором блеска для губ.

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Брюнетка регулярно публикует советы по красоте
24 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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