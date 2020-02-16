«Самое грустное фото»: День влюбленных закончился, осадок остался

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:22:03+03:00

Просто она его не любит, вот и все. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов".

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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилась фотография, которую активно обсуждают горожане. На снимке букет с внушительным количеством роз лежит в мусорном баке.

- Самое грустное фото вчерашнего дня, - подписал снимок автор кадра.

В итоге, у ростовчан возникло сразу несколько предположений на тему увиденного.

- Просто она его не любит, вот и все, - написала одна из Интернет-пользователей. - А почему? Это уже другая история. Не всегда можно принять букет и кольцо.

- Кто-то сильно накосячил. Или в букетике записка не с тем именем оказалась, - предположил другой.

- Что за меркантильную крысу он себе завел?! Такой красивый букет. Эххх, - пожалел третий.

- Кто-то домой забрать должен, жалко же, - вызвался еще один подписчик паблика.

- Да в наше время лучше кольцо или новый айфон. Никакой романтики только меркантильность и роскошь, - уверен еще один читатель.

Были и такие предположения: «Торговцам лучше выкинуть, чем снизить цену» или «Курьер адрес перепутал». Или вот: «Согласен, грустно когда мусор не вывозят».

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ИСТОЧНИК KP.RU