2020-02-17T10:21:29+03:00
Общество

В Ростовской области задержали браконьера с уловом почти на 1,8 миллиона рублей

У нарушителя изъято порядка 4 тысяч особей рыбы
Ольга ГОПАЛО
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Изъято порядка 4 тысяч особей рыбы. Фото: ПУ ФСБ России по РО.Изъято порядка 4 тысяч особей рыбы. Фото: ПУ ФСБ России по РО.
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В Ростовской области на карандаш пограничников попался мужчина, которого заподозрили в браконьерстве. Как оказалось, инцидент произошел в городе Таганроге, в районе береговой полосы. Как рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по региону, у нарушителя было изъято порядка четырех тысяч особей рыбы частиковых пород, в числе них — карась и пиленгас. А ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, по предварительным данным, составил свыше 1,8 миллиона рублей.

В настоящее время в отношении горе-рыбака уже возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов». Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Кроме этого, браконьеру придется выплатить в доход государства весь причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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