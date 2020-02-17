2020-02-17T11:07:26+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП и сбежал

Автомобилист не смог выбрать безопасную дистанцию на дороге
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Водитель Opel убежал во время оформления ДТП Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Водитель Opel убежал во время оформления ДТП Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В донской столице водитель автомобиля Opel устроил массовую аварию, которая случилась в воскресенье 16 февраля, около 21:40 на бульваре Комарова.

По словам очевидцев, водитель иномарки был в состоянии опьянения.

- Opel при движении в направлении проспекта Королева, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Renault Sandero. Машину отбросило на противоположную сторону дороги, где иномарки врезалась в забор. Водитель Opel также столкнулся с Nissan Almera, который врезался в Toyota Camry, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По словам очевидцев ДТП, у автомобилиста не было никаких документов на машину. Ключи у него забрали, чтобы не мог уехать, но когда прохожие помогали пострадавшим, то подозреваемый в совершении массовой аварии сбежал.

Люди в этой аварии не пострадали. Сейчас виновника ДТП ищет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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