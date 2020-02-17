Ростовчане просят установить новые светофоры
На популярном городском сервисе общественных инициатив ростовчане просят заменить устаревшие светофоры на новые.
По мнению жителей донской столицы, в городе размещено много старых светофоров, некоторых из них вышли из строя и зачастую не работают. На место неисправных светофоров люди просят установить современные с функцией отчета времени, что особенно удобно для пешеходов.
- Во-первых, для того, чтобы было абсолютно хорошо видно в любую погоду, какой свет, - сообщает автор инициативы Игорь Иващенко. - Во-вторых, для того, чтобы было видно, сколько осталось времени до переключения, чтобы не оказаться на середине перекрестка при красном и не создавать помеху, а пешеходам было видно, начинать переходить дорогу или подождать следующего зеленого.
Общественная инициатива горожанина будет рассмотрена в администрации Ростова-на-Дону, если за оставшиеся 88 дней предложение поддержат минимум 500 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU