ХК "Ростов" уступил питерскому клубу "СКА-Нева"

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:38:48+03:00

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Ростовские "кондоры" сразились с подопечными Константина Курашёва ХК "СКА-Нева". Питерский клуб оказался сильнее ростовчан

В первом периоде противники лидировали в счёте 2:0. При приближении к перерыву ростовчане забили одну шайбу. Во время второго периода команды стали играть осторожнее, оно хозяева поля вновь продемонстрировали преимущество - 3:1.

В заключительном периоде хоккеисты "СКА-Невы" смогли забить две шайбы с небольшим промежутком. Этим они окончательно закопали надежды ростовских болельщиком хоккея. Они через несколько минут сумели сократить отставание в счете.

В результате прошедшего матча команда проиграла со счетом 2:5, в пользу питерского клуба.

По итогам игры "Ростов" оказался на 11-м месте из 18-ти. Итоговый матч состоится 18 февраля в Твери ХК "Динамо".

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ИСТОЧНИК KP.RU