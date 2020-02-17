2020-02-17T14:35:27+03:00
Общество

Технопарк высоких технологий может появиться на месте бывшего завода в Таганроге

Среди потенциальных вариантов — площадки «Кристалла» и «ТагАЗа»
ЮРИЙ ПОЗДНЯК
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Технопарк в Таганроге может появится на месте «Кристалла» или «ТагАЗа». Фото: donland.ruТехнопарк в Таганроге может появится на месте «Кристалла» или «ТагАЗа». Фото: donland.ru
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В Таганроге может появится ультрасовременный технопарк высоких технологий. Об этом сообщил глава Мининформсвязи Ростовской области Герман Лопаткин.

Как пояснил министр, идея о создании инновационного объекта исходит от донского губернатора Василия Голубева, который поручил проработать этот вопрос на ежегодном отчете министерства перед отраслью связи, который прошел 29 января.

Герман Лопаткин заметил, что идея создания технопарка в Таганроге неслучайна, объяснив это тем, что именно этот город исторически является кузницей талантливых IT-кадров и передовым муниципалитетом в сфере информационных технологий.

В качестве возможной площадки для будущего объекта рассматриваются два площадки. Первая из них находится на территории бывшего завода «Кристалл» - это большие цеха в тысячи квадратов с высокими потолками, подходящие для технопарка.

Второе место находится на территории бывшего «ТагАЗа» и представляет собой четырехэтажное здание служб завода с более чем 1000 квадратами на каждом этаже.

- Проект готов и ориентировочно может быть запущен в пределах года, не хватает только конкретных пожеланий от компаний – потенциальных резидентов, - отметили в пресс-службе донского правительства.

Впрочем, за строительство технопарка с Таганрогом поборется Новочеркасск, отмечают в Мининформсвязи Дона.

- Уже в ближайшее время там будет проведено совещание, осмотрены потенциальные площадки и намечены дальнейшие планы, - рассказали представители ведомства.

Подготовленные предложения с указанием всех параметров технопарка высоких технологий, а также с обоснованием необходимых затрат и источников финансирования, перспектив развития объекта и эффективности для экономики региона губернатору предоставят 1 августа текущего года, сообщил Герман Лопаткин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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