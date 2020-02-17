2020-02-17T14:37:46+03:00
Общество

Экс-вратарь ФК "Ростов" Владимир Савченко станет тренером

Он выступал в составе желто-синих пять лет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Владимир Савченко будет тренировать вратарей. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Владимир Савченко будет тренировать вратарей. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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В ФК "Ростов" вновь произойдут изменения. В клуб вернулся голкипер 46-летний Владимир Савченко. Он будет заниматься подготовкой вратарей в академии клуба.

Ранее этот футболист выступал за ФК "Ростов" с 1997 по 2002 годы. Долгое время он являлся одним из любимцев болельщиков. Для Савченко «жёлто-синий» отрезок карьеры также был одним из самых успешных. Футболист сыграл за клуб более сотни матчей.

Известно, что после окончания игровой карьеры Владимир Савченко стал тренером, в разные годы он готовил вратарей в таких клубах, как "Шахтер" и "Олимпик" из его родного Донецка. Последний контракт с "Олимпиком" завершился в конце 2019 года.

Владимир Савченко в составе ФК "Ростов" будет работать с юными футболистами. В его обязанности входит тренировка в академии вратарей старших возрастов, 2003 и 2004 годов рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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