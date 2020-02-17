Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о ревности дочерей

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:32:26+03:00

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Совсем недавно в семье Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко произошло радостное событие — пара стала родителями во второй раз. Имя новорожденной малышки родители пока держат в секрете, но обещают, что уже в скором времени сообщат об этом подписчикам.

Из-за родов жены футболисту пришлось раньше вернуться со спортивных сборов. Глава семьи забрал жену с дочкой из роддома.

Дмитрий Тарасов ответил на вопросы подписчиков в своем Instagram. Он рассказал о взаимоотношениях дочек. Оказалось, что Милана рада сестричке.

- Все отлично! Целует, укачивает, гладит и не ревнует, - ответил футболист в своем профиле.

Речь также зашла о первой дочери Дмитрия Тарасова 11-летней дочери Ангелине. Людям было интересно знакома ли старшая дочка футболиста с новорожденной сводной сестрой, но этот вопрос остался без ответа.

Футболист также рассказал о своей работе в казанском «Рубине». По его словам, семья всегда будет рядом с ним, независимо от того где он будет работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU