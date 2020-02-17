2020-02-17T16:31:05+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону выбрали победителей дорожного ралли

В состязаниях приняли участие более 20 команд
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: представлено пресс-службой ДГТУФото: представлено пресс-службой ДГТУ
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Накануне, 16 февраля, в Ростове-на-Дону подвели итоги соревнования для автолюбителей Дона – дорожное ралли «Зимний Кубок ДОСААФ – ДГТУ-2020», посвященное памяти Л.С. Шустко. В этом году оно проводилось в 11 раз. А в состязаниях приняли участие более 20 команд. Маршрут следования составил более 120 километров.

Фото: представлено пресс-службой ДГТУ

Фото: представлено пресс-службой ДГТУ

- Экипажи заранее знали среднюю скорость на дистанции и направление движения, заданное дорожной книгой, – рассказал президент Федерации автомобильного спорта Ростовской области, судья всероссийской категории Олег Бахтеев. - Однако место и расчетное время финиша им не сообщалось. В процессе соревнования штурман постоянно рассчитывал среднюю скорость, чтобы сохранять график следования по маршруту, заданному организатором.

Фото: представлено пресс-службой ДГТУ

Фото: представлено пресс-службой ДГТУ

Кроме того, участникам ралли предстояло пройти еще и дополнительные соревнования на мастерство вождения, точность следования графику движения, а также показать знание Правил дорожного движения.

Так, по итогам состязаний категории «Лучшая семейная команда» первое место заняли Евгений Овсянников и Наталья Скворцова, второе – Валерий Мохнаткин и Мария Веретельникова, третье – Антон и Екатерина Швадченко.

А вот сразу в двух в категориях «Абсолютный победитель» и «Лучшая команда университета» победителями стали Иван Емельяненко и Артем Колесников, серебро завоевали Евгений Овсянников и Наталья Скворцова, а бронза у Александра Исаева и Алексея Миронова.

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