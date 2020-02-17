«Ой, опять пожар!»: Королева брасса Юлия Ефимова удивила поклонников

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:07:13+03:00

Красавица-спортсменка радует не только успехами на соревнованиях. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

Изменить размер текста: A A

Чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова одним своим видом наводит поклонников на шальные мысли. На этот раз буйство красок в Инстаграм спортсменки вызвало шквал сообщений. Если верить записям в Инстаграм, пловчиха сейчас на очередном заграничном курорте.

На снимке красавица любуется морскими пейзажами, а ветер придал образу игривости. Благодаря ему, подписчики королевы брасса в очередной раз смоли насладиться восхитительными формами Юлии.

pryanya93 Blue Hawaii

- На этой фотке даже не знаешь, куда приятней смотреть, - написал один.

- Вроде все скромно, но раз и не совсем, - добавил другой.

- Поставлю на экран телефона, Юля само превосходство, платье тоже, - заключил третий.

Были и такие комментарии: «Удачный кадр», «Опять озорная фотка», «Хорошо задуло», «Сладкая булочка», «Ой, опять пожар» и «Супер».

За несколько часов снимок набрал больше 16 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU