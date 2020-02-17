2020-02-17T17:22:36+03:00
Общество

На ростовчанку оформили кредит после того, как она отправила документы шефу

32-летняя женщина пыталась устроиться на работу фрилансером
Ольга ГОПАЛО
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Вместо новой работы ростовчанка получила незапланированный кредит.Вместо новой работы ростовчанка получила незапланированный кредит.Фото: Ольга КОСТИНА
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Жительница Ростовской области стала жертвой мошенников. Женщина узнала, что на нее кто-то оформил кредит уже после того, как на ее имя стали приходить уведомления о просрочке из банка. Женщина точно знала, что никаких кредитов не брала, поэтому прямиком отправилась в полицию.

Как оказалось, двести тысяч рублей на нее оформил так и несостоявшийся шеф. Дамочка пыталась устроиться на удаленную работу. Она прошла собеседование, после чего ее приняли. Вдобавок, объяснили, какие документы надо выслать.

Однако получив их, работодатели перестали выходить на связь. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Если ушлых Интернет-работодателей найдут, им грозит длительный срок.

В ведомстве напоминают, что практически никто не требует от фрилансеров присылать какие-либо документы. И советуют блокировать мошенников, которые требуют что-то заранее оплатить. На самом деле не стоит боятся просить предоплату: честную компанию такие условия не смутят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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