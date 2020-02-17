Триумфаторы турнира: Баскетболистки ДГТУ получили путевку во всероссийский финал

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:45:28+03:00

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В Ростов-на-Дону с победой вернулись баскетболистки из команды ДГТУ. Они приняли участие в чемпионате межрегиональной любительской баскетбольной лиги «КАУБ 5х5» среди девушек, который проходил в Краснодаре в минувшую субботу, 15 февраля.

Так, команда опорного вуза впервые участвовала в лиге и стала триумфатором турнира. Известно, что спортсменок подготовила тренер сборной женской команды по баскетболу Марина Попова. А соревновались девушки за звание лучших на протяжении двух месяцев.

Сначала их ожидал регулярный чемпионат, где все команды сыграли друг с другом по разу. После первого этапа наша сборная была на второй позиции, имея в своем активе восемь побед и одно поражение от команды Кубанского государственного университета. И, наконец, на этих выходных состоялся финал, в который вышли три команды из Краснодара и донские спортсменки.

Фото: ДГТУ.

Так, в первой игре студентки ДГТУ встретились с командой «Искра» (г. Краснодар) и вырвали победу со счетом 57:55, тем самым получив путевку в финал. В игре за первое место команда ДГТУ встретилась с командой КубГУ и обыграла их со счетом 60:55.

И, кстати, наши баскетболистки получили не только золото чемпионата, но и путевку во всероссийский финал межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Он будет проходит в сентябре 2020 года в Севастополе.